Дизайн сайта - электротовары

Необходимо создание дизайна сайта (логотип, макеты, вёрстка). Затем (если мы сработаемся), будет необходима постоянная поддержка проекта (время от времени вносить изменения в детали дизайна, а так же создание баннеров рекламных акций, их будет достаточно много). Для начала от Вас ...