Необходимо сделать сайт мини гостиницы на MODx. ТЗ в приложении. Работа включает: дизайн, верстка, натяжка на CMS MODx. Желательно нужна оптимизация 1 страницы для поисковых систем. Верстка должны быть блочной, валидной (validator.w3.org) и кроссбраузерной.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо допилить шаблон Opencart ЭлитШоп - заменить один шрифт на другой. Если очень нужно, то дам доступ на whm панель, или на фтп.
====Файл font============
@font-face {
font-family: 'BebasNeueRegular';
src: url('../font/BebasNeue-webfont-en.eot');
src: url('../font/BebasNeue-webfont-en.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
url('../font/BebasNeue-webfont-en.woff') format('woff'),
url('../font/BebasNeue-webfont-en.ttf') format('truetype'),
url('../font/BebasNeue-webfont-en.svg#BebasNeueRegular') format('svg');
font-weight: normal;
font-style: normal;
}
================
Имеет вот такую конструкцию в шаблоне.
Шрифт BebasNeue не имеет кирилической части.
Аналогом данного шрифта, но с крилическими буквами является шрифт с названием UniversCondensed
http://www.xfont.ru/font/%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82_UniversCondensedBoldItalic_13949.htm
В папке со шрифтами лежит 8 файлов
BebasNeue-webfont.eot
BebasNeue-webfont-en.eot
BebasNeue-webfont.svg
BebasNeue-webfont-en.svg
BebasNeue-webfont.woff
BebasNeue-webfont-en.woff
BebasNeue-webfont.ttf
BebasNeue-webfont-en.ttf
Демо шаблона http://themeforest.net/item/elite-shop/full_screen_preview/2521203
===============================
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