Допилить шаблон Opencart

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Необходимо допилить шаблон Opencart ЭлитШоп - заменить один шрифт на другой. Если очень нужно, то дам доступ на whm панель, или на фтп.

====Файл font============

@font-face {

font-family: 'BebasNeueRegular';

src: url('../font/BebasNeue-webfont-en.eot');

src: url('../font/BebasNeue-webfont-en.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),

url('../font/BebasNeue-webfont-en.woff') format('woff'),

url('../font/BebasNeue-webfont-en.ttf') format('truetype'),

url('../font/BebasNeue-webfont-en.svg#BebasNeueRegular') format('svg');

font-weight: normal;

font-style: normal;

}

================

Имеет вот такую конструкцию в шаблоне.

Шрифт BebasNeue не имеет кирилической части.

Аналогом данного шрифта, но с крилическими буквами является шрифт с названием UniversCondensed

http://www.xfont.ru/font/%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82_UniversCondensedBoldItalic_13949.htm

В папке со шрифтами лежит 8 файлов

BebasNeue-webfont.eot

BebasNeue-webfont-en.eot

BebasNeue-webfont.svg

BebasNeue-webfont-en.svg

BebasNeue-webfont.woff

BebasNeue-webfont-en.woff

BebasNeue-webfont.ttf

BebasNeue-webfont-en.ttf

Демо шаблона http://themeforest.net/item/elite-shop/full_screen_preview/2521203

===============================

Свои предложения озвучивайте пожалуйста исключительно в рамках данного тендера. Иными средствами коммуникации (личка, АйСиКью, е-маил, голубиная почта, телефон, факс) мы предложения не принимаем, и такого рода сообщения нами игнорируются. Если пренебрегли данным условием и написали нам, к примеру, на е-маил и оставили заявку в т.ч. и в тендере, то в итоге в тендере ваше предложение не будет рассмотрено. Отнеситесь пожалуйста к этому внимательно.

В приват мы принимаем только технические вопросы по данному проекту.

Оплата исключительно в ЯндексДеньги.

Оплата по факту выполнения работы.

Предложения без цены и сроков не рассматриваются.

Уважайте пожалуйста своё и моё время.

OpenCart
11 лет назад
jumbo
Юрий 
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ingvar2000
Андрей 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
11 лет назад
$10
1 день
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