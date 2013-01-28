Разработчик интернет-магазинов под ключ

Требуется программист-Web-Дизайнер для разработки интернет-магазинов футболок.

(т.е. должен уметь делать как красивые дизайны, так и разрабатывать сайты под ключ). Ранее мы работали с движками Joomla и Wordpress - но рассмотрим также другие CMS

Нам в команду требуется человек, который будет рисовать и "оживлять" интернет-магазины. Магазинов планируется много. Постоянная штатная работа с перспективой руководить отделом разработки и продвижения сайтов. Рассмотрим также удаленную работу.

P.S. Хотим, чтобы Вы умели:

1. Красиво рисовать магазины

2. Кроссбраузерно верстать

3. Быстро "натягивать" дизайн на нашу CMS (Wordpress, Joomla) либо работать в другой CMS, удобной в управлении и администрировании.

Приветствуются знания в области СЕО (но не обязательно!)

В неделю необходимо делать 1-2 магазина под ключ, после разработки нескольких из них можно делать бэкапы таких магазинов, после чего заливать на хостинг и изменять дизайн до неузнаваемости под новые задачи либо новую заданную тему.

Готовы обсудить как штатную работу (у нас в офисе), так и удаленную - оплачивем за конкретный проект по результату.

Хотим понимать опыт работы и видеть портфолио сделанных проектов!