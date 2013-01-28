Нарисовать сайт туристической компании

$150
Дизайн сайтовЗавершен10 заявок110 просмотров
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Нарисовать сайт тур фирмы.

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11 лет назад
HeSh
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
aticus-finch
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$150
5 дней
Отличный исполнитель. Качество - можно сразу же определить, взглянув просто портфолио - Высший уровень. По факту - реализовал всё быстро. К правкам - относится адекватно. Приятным бонусом была цена. Рекомендую всем.
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