Добрый день, дизайнеры! Ищу творческого специалиста для создания дизайна сайта, который представляет собой онлайн список контактов. Некоторые требования к дизайну: - современность; - качественные иконки и другие графические элементы для Retina (если вы не квалифицируетесь на иконках, то ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток! Требуется исполнить дизайн партнерской программы по файлам (главная + ЛК) + верстка на бутстрапе. По всем вопросам в icq 567637
- Похожие заказы
- $500Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Всем привет! Нужно придумать концепцию интернет магазина продуктов www.v-dim.com.ua. Сайт должен быть "вкусным" цвета оранжевый, белый . зеленый. Очень срочно ждем!Завершен11 лет назад
- $100
Требуется дизайн интернет-магазина по продаже очков. Подробности исполнителю . Без предоплаты. Оплата ВМР.Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $60
Здравствуйте, после авторизации на сайте uid.me ( мои данные [email protected], пароль dexter12 ) , мне необходима копия дизайна страницы которая появляется после авторизации. иконки и бекграунд естьЗавершен11 лет назад
Требуется: 1. Создать дизайн меню для курса. Курс будет в html-формате. Подробно во вложении. 2. Из коробки видеокурса создать коллаж из нескольких частей (создание объема). Подробно во вложении. Приветствуется опыт и портфолио в сфере инфобизнеса. При заявке на выполнение ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо сделать 3-4 электронные формы, основанные на сканах бумажных. Для работы использовать moqups.com Примеры: http://goo.gl/3StRk (годный) http://goo.gl/9icVv (кривой) Доступ к аккаунту на moqups.com и исходные файлы будут отправлены по почте. Если все понравится, будем и дальше сотрудничать в ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен простой и симпатичный дизайн для сайта в стиле веб 2.0 для информативного сайта визиткиЗавершен11 лет назад
Добрый день. Требуется сделать дизайн главной страницы. Компания производит сварочные аппараты. Приложена примерная блок-схема.Завершен11 лет назад
- $250
редизайн http://www.hmwedding.ru Необходимо сохранить стиль, цветовую гамму сайта. Меняется навигация . сруктура сайта. Наличие и примерное расположение визуальных элементов, блоков, навигации, предоставим в процессе общения. Важно. от исполнителя : художественные навыки, умение ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад