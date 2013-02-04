Дизайн главной страницы

Добрый день, требуется специалист по юзабилити с опытом.. Есть рабочий сайт, для которого поставлена задача переработать юзабилити( т.к. толком его нет) и изменить дизайн. Программировать не чего не надо будет. Главное юзабилити. Пожалуйста указывайте опыт в ...