Редизайн главной траницы

Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки182 просмотра
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Необходимо сделать более современный дизайн по тематике, используя корпоративные цвета и , сохранив все блоки как есть. Не для вашего портфолио.

Сайт предоставлю выбранному исполнителю.

Только с отзывами и портфолио.

11 лет назад
Kotrin
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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