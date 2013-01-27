Дизайн сайта знакомств

Требуется разработка дизайна интернет-магазина. Магазин будет на системе WebAsyst, поэтому это так же нужно предусмотреть. Дизайн должен быть строго резиновым. Пример интернет-магазина с дизайном, который нравится www.enter.ru Хотелось бы что-то в таком же духе. Есть четкая схема дизайна. Количество почти ...