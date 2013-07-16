Дизайн сайта-визитки (1 страница)

Дизайн сайтовЗавершен22 заявки188 просмотров
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Добрый день

Интересует дизайн сайта-визитки, одна страница. Графических элементов не много, возможно логотип. Тематика промышленная. ТЗ отдам исполнителю, который сообщит:

стоимость и ориентировочный срок выполнения;

портфолио;

способ оплаты.

Задача достаточно срочная!

Спасибо

Дизайн сайта
11 лет назад
wladimir_M_
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
binarygirl
Елена 
37 летВенгрия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
Спасибо Елене за оперативность и профессионализм.
Отличный заказчик! Рекомендую!
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