Дизайн сайта дома - памятника архитектуры

$250
Дизайн сайтовЗавершен14 заявок202 просмотра
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Необходимо сделать макет сайта жилого дома.

Информация в приложении.

Прошу в заявке указать стоимость, сроки изготовления, ссылку на работы. Особенно хорошо, если есть работы в похожем стиле.

Оплата ЯД или на карту Сбербанка, без предоплат.

Дизайн сайта
11 лет назад
VladimirAZ
Владимир 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
rebys
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$90
4 дня
Заказ выполнил в срок согласно ТЗ, сделал по факту скидку. В итоге приятный эргономичный дизайн. Рекомендую.
Во первых хочу сказать спасибо Владимиру за сотрудничество. Грамотен, чётко излагает свои мысли, знает что хочет, идёт на встречу. Оплата производилась по факту и Владимир меня не подвёл. Спасибо.
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