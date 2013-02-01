Дизайн сайта дома - памятника архитектуры

Необходимо сделать макет сайта жилого дома.

Информация в приложении.

Прошу в заявке указать стоимость, сроки изготовления, ссылку на работы. Особенно хорошо, если есть работы в похожем стиле.

Оплата ЯД или на карту Сбербанка, без предоплат.