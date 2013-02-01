Дизайн сайта дома - памятника архитектуры

Требуется разработка дизайна интернет-магазина. Магазин будет на системе WebAsyst, поэтому это так же нужно предусмотреть. Дизайн должен быть строго резиновым. Пример интернет-магазина с дизайном, который нравится www.enter.ru Хотелось бы что-то в таком же духе. Есть четкая схема дизайна. Количество почти ...
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Необходимо сделать макет сайта жилого дома.
Информация в приложении.
Прошу в заявке указать стоимость, сроки изготовления, ссылку на работы. Особенно хорошо, если есть работы в похожем стиле.
Оплата ЯД или на карту Сбербанка, без предоплат.
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