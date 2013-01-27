Нужно сменить картинки дизайна.

Дизайн сайтовЗавершен4 заявки129 просмотров
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Есть сайт tutdeshevle.kz, шаблон от сайта по продаже обуви. Сайт будет продавать компьютеры(ноутбуки, компы, сервера, комплектующие). Нужно картинки на скриншоте http://clip2net.com/s/2L1mk подобрать и заменить моей тематикой. Главная картинка выглядит так http://clip2net.com/s/2L1v1. Картинки должны красиво и гармонично вписываться в общий дизайн сайта. Можете скидывать свои примеры уже на скриншоте. То что действительно понравиться получит свой гонорар. Жду ваших предложений.

11 лет назад
veiron2011
Валерий 
38 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
impossibleaz
Антон 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Все сделано качественно и в срок. Ркекомендую
Работой с Валерием доволен. Оплата не заставила себя ждать. Рекомендую.
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