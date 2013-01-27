Нужно сменить картинки дизайна.

Необходимо сделать дизайн для сайта. 10 страниц. Бюджет: 9000 руб. Срок: 1–2 недели. ТЗ выбранному исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт tutdeshevle.kz, шаблон от сайта по продаже обуви. Сайт будет продавать компьютеры(ноутбуки, компы, сервера, комплектующие). Нужно картинки на скриншоте http://clip2net.com/s/2L1mk подобрать и заменить моей тематикой. Главная картинка выглядит так http://clip2net.com/s/2L1v1. Картинки должны красиво и гармонично вписываться в общий дизайн сайта. Можете скидывать свои примеры уже на скриншоте. То что действительно понравиться получит свой гонорар. Жду ваших предложений.
- Похожие заказы
- $300Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать дизайн для сайта http://credit-audit.ru. ТЗ прикреплено к данному проекту. Пожалуйста, ознакомьтесь с ним перед своим предложением. От вас - пара ваших работ для примера прямо в предложении, размер оплаты, сроки. Полная оплата по выполнению ...Завершен11 лет назад
Нужно создать дизайн для группы ВК и странички в фейсбуке. Контента не много, несколько фоток и общая информация о парикмахерской (а-ля сайт визитка). Уникальные и неповторимый дизайн не нужен. Главные критерии - дешево и качественно => ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ожидaемый рeзультат: https://www.facebook.com/sjaydougherty?sk=app_138200832951086 Нужно создать дизайн для группы ВК и странички в фейсбуке. Контента не много, десяток фото и общая информация о парикмахерской (а-ля сайт визитка). Уникальные и неповторимый дизайн не нужен. Главные критерии - дешево и качественно ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте, есть сайт, тематика медикаменты. Он уже устарел, хотелось бы обновить его, на что то более современное. Мне нужен дизайн ( человек который его интегрирует есть ) мне нужен только файл psd Более подробно смогу описать ...Закрыт11 лет назад
Нужно сделать редизайн сайта pereezd-neva. Ваши условия и портфолио.Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте господа дизайнеры. О-очень нужен, недорогой, простой, дизайн для сайта, который предлагает в аренду квартиры на курортах Крыма - ЮБК. Желательно отобразить морскую, курортную тематику, хотя бы намекнуть. Схема размещения блоков на сайте, есть в прикрепленном ...Завершен11 лет назад
Для главной страницы нарисовать и правильно расположить представленные элементы. Если есть возможности и сверстать принятый дизайн для публикации.Завершен11 лет назад
Здравствуйте, Требуется разработать дизайн блога на основе имеющегося дизайна сайта Дизайн: легкий, должен быть выполнен в светлых тонах, не перенасыщенный. Фон контентной части — белый. Фон меню может быть серый или другой. Резюмируя вышеизложенное: должен быть классный ...Завершен11 лет назад
- $50
Дизайн для системы Wordpress. В приложении шаблон, который нравится. Нужно нарисовать и сверстать. Поставить на сайт. Недорого.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад