Требуется обновить дизайн

$100
Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок144 просмотра
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Здравствуйте, есть сайт, тематика медикаменты. Он уже устарел, хотелось бы обновить его, на что то более современное.

Мне нужен дизайн ( человек который его интегрирует есть ) мне нужен только файл psd

Более подробно смогу описать кандидатам.

По оплате, нарисуете-внесете корректировки-получите гонорар-передадите дизайн.

Заранее спасибо за ответы.

11 лет назад
nafan
Юрий 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Lorik1404
Лариса 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
30 отзывов
11 лет назад
$50
3 дня
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