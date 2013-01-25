Требуется обновить дизайн

Здравствуйте, есть сайт, тематика медикаменты. Он уже устарел, хотелось бы обновить его, на что то более современное.

Мне нужен дизайн ( человек который его интегрирует есть ) мне нужен только файл psd

Более подробно смогу описать кандидатам.

По оплате, нарисуете-внесете корректировки-получите гонорар-передадите дизайн.

Заранее спасибо за ответы.