Редизайн сайта pereezd-neva.ru

Здравствуйте! Имеется сайт на Joomla 1.7, хочется координально его изменить! Организация занимается производство металлизированной пленки для упаковки различного оборудования! Минимализм приветствуется, но креатив оплачивается! Возможно, нужно будет нарисовать/отрисовать иконки/картинки для 6 разделов на главной странице: Оборудование для электроэнергетике Промышленное оборудование Военная ...
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Нужно сделать редизайн сайта pereezd-neva. Ваши условия и портфолио.
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