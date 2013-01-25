Редизайн сайта pereezd-neva.ru

Всем привет! Требуется разработать дизайн простого блога на основе имеющегося дизайна сайта http://hrum.com.ua/ (блог будет на поддомене) Лого, фон остается, кнопки тоже можно вытянуть из исходника. По сути блог очень простой, его структуру вложил. Все должно быть просто ...