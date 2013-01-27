Дизайн сайта консалтинговой фирмы

Вид деятельности фирмы: регистрация ООО, ликвидация, налоговое планирование, продажа готовых фирм и оффшоров.

Пример хорошего сайта: http://offshore.infinity-group.ru/, http://infinity-group.ru/

Хотелось бы нечто подобное в плане цветов и структуры.

Макет должен быть приспособлен к резиновой верстке.

Надо будет нарисовать/отрисовать иконки/картинки для разделов: "регистрация ооо", "регистрация зао/ооо", "ликвидация фирм", "юридические адреса", "готовые фирмы", "регистрация оффшоров", "бизнес в Европе / вид на жительство".

Оплата - желательно Яндекс-Деньги или на карту Сбербанка. Без предоплат.

ТЗ не пишу, т.к. макет нужен срочно и в виду минималистичности дизайна не вижу в нем необходимости.

В заявке прошу предоставить:

1. примеры проектов, желательно подобной тематики;

2. стоимость дизайна;

3. сроки изготовления.