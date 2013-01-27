Нарисовать новое меню для сайта

Компании на постоянное сотрудничество требуются web-дизайнеры (фрилансеры) для создания и поддержки сайтов на CMS Joomla!. Обязательные требования: Навыки работы с Adobe Photoshop, Corel Draw.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
На сайте http://mos-econ.ru/vtoroe_obrazovanie_za_6_mesyacev/ нужен новый дизайн бокового вертикального меню.
Заказчику нравится как реализовано меню вот на этом сайте http://pc.xxi.kiev.ua/
Нужно реализацию сделать подобную, а внешний вид такой, чтобы сочетался с текущим дизайном и цветами сайта, но дизайн меню был лучше текущего дизайна на сайте.
Постепенно весь сайт будет переделан.
Дисциплины конкретного направления (например "Второе образование за 8 месяцев" ) будут раскрываться.
Но нужно учесть, что меню будет трехуровневое, т.к. некоторые дисциплины имеют еще дополнительные под-дисциплины http://www.mos-econ.ru/msfofinansyicfmaccadipifr/prakticheskie_voprosy_primeneniya_msfo/
Нужен специалист, который специализируется на дизайне сайтов. Огромная просьба к новичкам в этой области. Пожалуйста, если вы чувствуете, что не сможете сделать работу лучше, чем на сайте http://pc.xxi.kiev.ua/, не подписывайтесь под проектом. При выборе исполнителя я буду ориентироваться прежде всего на портфолио
П.с. Исполнителей на проект может быть несколько.
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