Нарисовать новое меню для сайта

Дизайн сайтовЗавершен10 заявок179 просмотров
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Здравствуйте!

На сайте http://mos-econ.ru/vtoroe_obrazovanie_za_6_mesyacev/ нужен новый дизайн бокового вертикального меню.

Заказчику нравится как реализовано меню вот на этом сайте http://pc.xxi.kiev.ua/

Нужно реализацию сделать подобную, а внешний вид такой, чтобы сочетался с текущим дизайном и цветами сайта, но дизайн меню был лучше текущего дизайна на сайте.

Постепенно весь сайт будет переделан.

Дисциплины конкретного направления (например "Второе образование за 8 месяцев" ) будут раскрываться.

Но нужно учесть, что меню будет трехуровневое, т.к. некоторые дисциплины имеют еще дополнительные под-дисциплины http://www.mos-econ.ru/msfofinansyicfmaccadipifr/prakticheskie_voprosy_primeneniya_msfo/

Нужен специалист, который специализируется на дизайне сайтов. Огромная просьба к новичкам в этой области. Пожалуйста, если вы чувствуете, что не сможете сделать работу лучше, чем на сайте http://pc.xxi.kiev.ua/, не подписывайтесь под проектом. При выборе исполнителя я буду ориентироваться прежде всего на портфолио

П.с. Исполнителей на проект может быть несколько.

11 лет назад
anastasia-r
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
webuniversal
Виталий 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Виталий, спасибо вам большое за работу! Виталий все сделал красиво, быстро и учел все пожелания заказчика, нам все очень понравилось! )
Приятно было поработать с Анастасией, хороший позитивный заказчик, понятное ТЗ, быстрая оплата.
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