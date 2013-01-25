Разработка дизайна сайта

Дизайн сайтовЗакрыт58 заявок282 просмотра
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Требуется разработка дизайна сайта для транспортной компаниия. Логотип и название имеется. Указывайте пожалуйста свои цены и сроки за выполнение работы.

11 лет назад
OTEO
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Maksak
Максим 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$75
4 дня
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