Необходим дизайн сайта для размещения информации о трех проектах. На стратовой страницы будет предложен выбор проекта. Для разроботки страниц каждого проекта дизайн в своем стиле. Логотипы, фирменные константы и цвета проекта имеются. Ждем ваших предложений ...