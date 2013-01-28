OTEO

Екатерина OTEO

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка дизайна сайта

    Требуется разработка дизайна сайта для транспортной компаниия. Логотип и название имеется. Указывайте пожалуйста свои цены и сроки за выполнение работы.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    Необходим дизайн сайта для размещения информации о трех проектах. На стратовой страницы будет предложен выбор проекта. Для разроботки страниц каждого проекта дизайн в своем стиле. Логотипы, фирменные константы и цвета проекта имеются. Ждем ваших предложений ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    12 лет назад