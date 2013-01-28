Требуется разработка дизайна сайта для транспортной компаниия. Логотип и название имеется. Указывайте пожалуйста свои цены и сроки за выполнение работы.
Дизайн сайтов1 исполнитель
Закрыт
12 лет назад
Требуется разработка дизайна сайта для транспортной компаниия. Логотип и название имеется. Указывайте пожалуйста свои цены и сроки за выполнение работы.
Необходим дизайн сайта для размещения информации о трех проектах. На стратовой страницы будет предложен выбор проекта. Для разроботки страниц каждого проекта дизайн в своем стиле. Логотипы, фирменные константы и цвета проекта имеются. Ждем ваших предложений ...