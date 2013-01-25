Редизайн сайта (только дизайн), исходники имеются

$100
Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок187 просмотров
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Основная и довльно сложная работа с шапкой – http://clip2net.com/s/2KHLU

Подробное ТЗ и исходник в слоях предоставлю.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
11 лет назад
valdisX
Влад 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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