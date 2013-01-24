Разработать уникальный дизайн для ИТ-портала

Здравствуйте, нужно сделать красивый макет главной, категории, и внутренней страницы + лого.

На все про все 100$. ТЗ по дизайну предоставлю исполнителю..

Но к примеру что мне нравится с дизайна: www.seonews.ru/ (дизайн фигня, но хорошо продуманная структура, можно ориентироваться на нее)

У меня как бы есть уже готовая структура, можно будет ее за основу взять, т.к. сайт существует. Вот только все это красиво нужно будет прорисовать.

Прикрепляйте Ваши работы, которые Вы делали с портальной структурой, и желательно похожей тематикой, очень интересно исполнения человека.. Все должно быть красиво сделано и с хорошим подбором цветов, даже если и на сайте графики не будет..

Я не буду делать предоплаты, если Вы сомневаетесь в моем не платежеспособности, я могу кинуть Вам 100 у.е. под протекцией на N-ое количество дней. Вообщем с каждым будем обсуждать отдельно, все будет зависеть от портфолио, и аттестата вебмоней!