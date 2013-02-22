Требуется дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен42 заявки456 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Требуется разработка красивого, чистого дизайна для компании занимающейся производством и продажей тканей и изделий из них. Создание логотипа и фирменного стиля не требуется.

Обязательно ознакомьтесь с заданием (прикреплено к проекту).

В ответе укажите:

1. Цену.

2 Срок.

3. Ссылки на примеры ваших работ.

4. Контакты и в какое время бываете в сети.

5. Если Вы можете предложить какие-то идеи в оформлении дизайна и его элементов, то это будет плюсом.

Подробности обсудим с исполнителем. Просьба писать в проект.

Дизайн сайта
11 лет назад
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
18 часов назад
Выбранный исполнитель
webuniversal
Виталий 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$200
5 дней
Виталий отличный дизайнер, сделал работу на 10+. Ответственный исполнитель, всегда на связи. Оперативно вносил необходимые правки. Спасибо за работу! Будем сотрудничать.
Отличный заказчик, очень понравилось как написано ТЗ, все четко и ясно, оплата своевременно, а это самое главное) Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    $100

    Требуется дизайн для сайта (главная + внутренняя страница) компании, реализующей хим. сырье и материалы. Сайты конкурентов: http://www.chempack.ru/chemistry/details/sodium_sulph.. http://www.xlnn.ru/ru/3/12/423/592/ http://www.rushimset.ru - самый профессиональный на мой взгляд, на него можно ориентироваться. ----------------------------------------------- Собственно нужна шапка с названием компании, адресом и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Проектировщик UI

    Требуется аналитик, проектировщик интерфейсов Обязанности: 1. Проектирование интерфейсов (сайты, магазины, порталы, приложения, программы) 2. Анализ "юзабилити", подготовка рекомендаций Требования: 1. Опыт работы - не менее 2 лет 2. Наличие в портфолио проектов - интернет-магазинов, порталов, приложений Условия: Работа удаленная - попроектно Размер и ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Новый дизайн + новый движок для сайта

    $2500

    Сейчас есть сайт, реализован на самописном движке. Задача – написать новый, использовать текущую базу данных. +Новый дизайн. +движок должен быть универсальным для запуска новый сайтов с другими товарами и характеристиками

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн сайта

    $50

    Добрый день уважаемые дизайнеры. Необходимо сделать редизайн сайта http://rost-on-line.narod.ru Нужно сделать редизайн шапки и подвала, центральную часть не трогать, цветовое оформление оставляем, работы не много, просто сделать покрасивее, а то эти элементы 5-ти летней давности.

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка дизайна

    Сайт франчайзи 1с, разработка и внедрение стандартных и собственных решений. axioma-it.com.ua. При наполнении сайта появляется желание изменить и доработать дизайн. Детали при общении.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Открывать рты персонажам под звуковой ряд, flash

    $100

    Есть флеш, в котором расставлены персонажи и поставлена звуковая дорожка. У каждого персонажа, по мимо других частей есть два слоя с головами, голова с открытым ртом, голова с закрытым ртом. Ваша задача скрывать и показывать ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта спортивного магазина

    $200

    Необходимо оформить сайт интернет-магазина спортивной тематики. Основным товаром являются различные тренажеры. Требуется дизайн трех страниц: главной, категории товаров, страницы товара + иконки категорий + дизайн 6-ти баннеров для главной страницы В макете предусмотрено несколько дополительных блоков. Таких, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн (разработа нового дизайна) сайта

    Редизайн сайта vannaarhimeda.ru согласно ТЗ, которое предоставим при личном общении. От вас ждем: - Цена за главную - Срок разработки главной - Цена за внутреннюю Условия: разрабатывается 1 вариант дизайна, дорабатывается до удовлетворения заказчика, обычно хватает трех правок. По результатам, возможно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание похожих между собой 5 сайтов

    $350

    Доброго времени суток ув. фрилансеры. Необходимо создать красивый дизайн сайта сервисного центра по ремонту бытовой техники (5 шт) и натянуть на вордпресс. Можно доработать стандартные шаблоны Wordpress. Бюджет до 350 американских денег. Исполнитель желательно с Украины для ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад