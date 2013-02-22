Требуется дизайн сайта

Здравствуйте.

Требуется разработка красивого, чистого дизайна для компании занимающейся производством и продажей тканей и изделий из них. Создание логотипа и фирменного стиля не требуется.

Обязательно ознакомьтесь с заданием (прикреплено к проекту).

В ответе укажите:

1. Цену.

2 Срок.

3. Ссылки на примеры ваших работ.

4. Контакты и в какое время бываете в сети.

5. Если Вы можете предложить какие-то идеи в оформлении дизайна и его элементов, то это будет плюсом.

Подробности обсудим с исполнителем. Просьба писать в проект.