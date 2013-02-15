Открывать рты персонажам под звуковой ряд, flash

$100
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки198 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть флеш, в котором расставлены персонажи и поставлена звуковая дорожка. У каждого персонажа, по мимо других частей есть два слоя с головами, голова с открытым ртом, голова с закрытым ртом. Ваша задача скрывать и показывать голову с открытым ртом под речь персонажа.

Средний размер видео 4000 сек. всего видео 10.

Я покажу как все это делается, от вас требуется усидчивость и ответственность. Дедлайн очень важен, так что возможно потребуется работать сутками. Если дедлайн будет соблюден, бонус и хороший отзыв гарантирован.

Всем удачи,

Валера

11 лет назад
tontri
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
feL
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 дней назад
11 лет назад
$100
4 дня
Отличный разработчик, хорошо дружит со сроками, работает быстро и в рамках поставленной задачи. Буду рад сотрудничать в будущем.
Доволен сотрудничеством.
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта спортивного магазина

    $200

    Необходимо оформить сайт интернет-магазина спортивной тематики. Основным товаром являются различные тренажеры. Требуется дизайн трех страниц: главной, категории товаров, страницы товара + иконки категорий + дизайн 6-ти баннеров для главной страницы В макете предусмотрено несколько дополительных блоков. Таких, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн (разработа нового дизайна) сайта

    Редизайн сайта vannaarhimeda.ru согласно ТЗ, которое предоставим при личном общении. От вас ждем: - Цена за главную - Срок разработки главной - Цена за внутреннюю Условия: разрабатывается 1 вариант дизайна, дорабатывается до удовлетворения заказчика, обычно хватает трех правок. По результатам, возможно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание похожих между собой 5 сайтов

    $350

    Доброго времени суток ув. фрилансеры. Необходимо создать красивый дизайн сайта сервисного центра по ремонту бытовой техники (5 шт) и натянуть на вордпресс. Можно доработать стандартные шаблоны Wordpress. Бюджет до 350 американских денег. Исполнитель желательно с Украины для ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта о кофе

    $100

    Уважаемые дизайнеры, нужен дизайн для информационного сайта о кофе. Дизайн фиксированный, 1000 пикселей в ширину. Нужны две страницы - главная со списком статей и страница с подробной статьёй. Подробное ТЗ скину выбранному исполнителю.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать дизайн страниц сайта в журнальном стиле

    Нужно сделать дизайн страниц сайта, обязательно в журнальном стиле. Дизайнить необходимо страницы не полностью, а только их среднюю информационную часть с текстом и картинками. В приложении показан пример. Страницы должны хорошо вписаться в стиль самого сайта. Требования ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен аватар и меню для группы вконтакте

    Здравствуйте, нужен аватар и меню для группы вконтакте. Группа по продаже товаров. Нужно сделать простенькую аватарку, где будет изображен сам товар и определенный текст. Бюджет очень не большой, пример такой группы скину в личку.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать узнаваемый редизайн

    $100

    Здравствуйте! Необходимо сделать редизайн сайта, точнее доработать то что сделал заказчик. Заказчик немного знает фотошоп, накидал то что ему нравится. Уже есть структура, шапка и основные цвета сайта, нужно это все теперь покрасивей оформить.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад