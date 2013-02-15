Открывать рты персонажам под звуковой ряд, flash

Есть флеш, в котором расставлены персонажи и поставлена звуковая дорожка. У каждого персонажа, по мимо других частей есть два слоя с головами, голова с открытым ртом, голова с закрытым ртом. Ваша задача скрывать и показывать голову с открытым ртом под речь персонажа.

Средний размер видео 4000 сек. всего видео 10.

Я покажу как все это делается, от вас требуется усидчивость и ответственность. Дедлайн очень важен, так что возможно потребуется работать сутками. Если дедлайн будет соблюден, бонус и хороший отзыв гарантирован.

Всем удачи,

Валера