Редизайн (разработа нового дизайна) сайта

Дизайн сайтовЗавершен20 заявок178 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Редизайн сайта vannaarhimeda.ru согласно ТЗ, которое предоставим при личном общении.

От вас ждем:

- Цена за главную

- Срок разработки главной

- Цена за внутреннюю

Условия: разрабатывается 1 вариант дизайна, дорабатывается до удовлетворения заказчика, обычно хватает трех правок.

По результатам, возможно постоянная удаленная работа.

11 лет назад
safroni
Иван 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
binarygirl
Елена 
37 летВенгрия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$195
5 дней
Работой очень довольны, всё было сделано в обозначенные сроки, в соответствии с ТЗ и с качеством, заявленным в портфолио. Правки вносились очень быстро и без лишних вопросов. Заказчик остался доволен. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Большое спасибо!
Отличный заказчик. Мои наилучшие рекомендации! Приятное общение, чёткое ТЗ, оплата своевременно.
  • Похожие заказы

  • Создание похожих между собой 5 сайтов

    $350

    Доброго времени суток ув. фрилансеры. Необходимо создать красивый дизайн сайта сервисного центра по ремонту бытовой техники (5 шт) и натянуть на вордпресс. Можно доработать стандартные шаблоны Wordpress. Бюджет до 350 американских денег. Исполнитель желательно с Украины для ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта о кофе

    $100

    Уважаемые дизайнеры, нужен дизайн для информационного сайта о кофе. Дизайн фиксированный, 1000 пикселей в ширину. Нужны две страницы - главная со списком статей и страница с подробной статьёй. Подробное ТЗ скину выбранному исполнителю.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать дизайн страниц сайта в журнальном стиле

    Нужно сделать дизайн страниц сайта, обязательно в журнальном стиле. Дизайнить необходимо страницы не полностью, а только их среднюю информационную часть с текстом и картинками. В приложении показан пример. Страницы должны хорошо вписаться в стиль самого сайта. Требования ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен аватар и меню для группы вконтакте

    Здравствуйте, нужен аватар и меню для группы вконтакте. Группа по продаже товаров. Нужно сделать простенькую аватарку, где будет изображен сам товар и определенный текст. Бюджет очень не большой, пример такой группы скину в личку.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать узнаваемый редизайн

    $100

    Здравствуйте! Необходимо сделать редизайн сайта, точнее доработать то что сделал заказчик. Заказчик немного знает фотошоп, накидал то что ему нравится. Уже есть структура, шапка и основные цвета сайта, нужно это все теперь покрасивей оформить.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад