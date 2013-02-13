Редизайн (разработа нового дизайна) сайта

Доброго времени суток ув. фрилансеры. Необходимо создать красивый дизайн сайта сервисного центра по ремонту бытовой техники (5 шт) и натянуть на вордпресс. Можно доработать стандартные шаблоны Wordpress. Бюджет до 350 американских денег. Исполнитель желательно с Украины для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Редизайн сайта vannaarhimeda.ru согласно ТЗ, которое предоставим при личном общении.
От вас ждем:
- Цена за главную
- Срок разработки главной
- Цена за внутреннюю
Условия: разрабатывается 1 вариант дизайна, дорабатывается до удовлетворения заказчика, обычно хватает трех правок.
По результатам, возможно постоянная удаленная работа.
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