Редизайн (разработа нового дизайна) сайта

Работой очень довольны, всё было сделано в обозначенные сроки, в соответствии с ТЗ и с качеством, заявленным в портфолио. Правки вносились очень быстро и без лишних вопросов. Заказчик остался доволен. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Большое спасибо!