Редизайн сайта.

Ищем web дизайнера для длительных и плодотворных отношений. Условия: Хорошие работы в портфолио Понимание верстки Ответственность Тестовое задание: Когда вы будете отправлять свое портфолио с красивыми и удобными дизайнами сайтов, если сможете дополнить рассказом о том, как решали проблемы с доступностью ...