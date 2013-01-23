Нужен аватар и меню для группы вконтакте

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок165 просмотров
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Здравствуйте, нужен аватар и меню для группы вконтакте. Группа по продаже товаров.

Нужно сделать простенькую аватарку, где будет изображен сам товар и определенный текст.

Бюджет очень не большой, пример такой группы скину в личку.

11 лет назад
teodorzec
Алексей 
40 летМальта
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
HD-arts
Марк 
28 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$3
1 день
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