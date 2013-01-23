Здравствуйте! Необходимо сделать редизайн сайта, точнее доработать то что сделал заказчик. Заказчик немного знает фотошоп, накидал то что ему нравится. Уже есть структура, шапка и основные цвета сайта, нужно это все теперь покрасивей оформить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, нужен аватар и меню для группы вконтакте. Группа по продаже товаров.
Нужно сделать простенькую аватарку, где будет изображен сам товар и определенный текст.
Бюджет очень не большой, пример такой группы скину в личку.
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