Предоставляю услуги по созданию:

-баннеров

-логотипов

-сайтов

-графика (растровая\векторная)

-дизайн програмных интерфейсов

-фавикон

Портфолио - http://www.weblancer.net/users/HD-arts/portfolio/

Контакты:

ICQ - 656380730

Skype - HD-Arts

E-mail - [email protected]

Способ оплаты\ТЗ\Прочее:

Если вы покупаете уже готовый дизайн - при желании показываю вам все слои через скайп, отправляете денежные средства - получаете архив с дизайном.

Если вы хотите заказать дизайн - грамотно поставьте ТЗ, если такового не будет и вам не понравится итог в конце - переделывать большую часть работы я отказываюсь, рисовать заново - отказываюсь.

Платежные системы - Приват24\Вебмоней\Яндекс(+10% от общей суммы)\Киви

Без предоплаты делать какую либо работу отказываюсь, т.к. очень много людей которые заказывают ту или инную работу, а после того как я предоставляю готовый материал - люди блокирую все контакты и не выходят на связь. (Видно "конкуренты" либо "школьники" так развлекаются). Предоплату можно делать по максимальной протекции.