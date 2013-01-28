HD-arts

Марк HD-arts

 
30 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Skype: HD-Arts / ICQ: 656-380-730 / E-mail - [email protected]

Предоставляю услуги по созданию:

-баннеров

-логотипов

-сайтов

-графика (растровая\векторная)

-дизайн програмных интерфейсов

-фавикон

Портфолио - http://www.weblancer.net/users/HD-arts/portfolio/

Контакты:

ICQ - 656380730

Skype - HD-Arts

E-mail - [email protected]

Способ оплаты\ТЗ\Прочее:

Если вы покупаете уже готовый дизайн - при желании показываю вам все слои через скайп, отправляете денежные средства - получаете архив с дизайном.

Если вы хотите заказать дизайн - грамотно поставьте ТЗ, если такового не будет и вам не понравится итог в конце - переделывать большую часть работы я отказываюсь, рисовать заново - отказываюсь.

Платежные системы - Приват24\Вебмоней\Яндекс(+10% от общей суммы)\Киви

Без предоплаты делать какую либо работу отказываюсь, т.к. очень много людей которые заказывают ту или инную работу, а после того как я предоставляю готовый материал - люди блокирую все контакты и не выходят на связь. (Видно "конкуренты" либо "школьники" так развлекаются). Предоплату можно делать по максимальной протекции.

Отзывы заказчиков

mvk09
Антон 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов
$25
8 баллов
12 лет назад
Создание баннера
jQuery
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
atk12
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
0 баллов
12 лет назад
Нарисовать дизайн для шаблона Joomla+Virtuemart 2
Joomla
Предоплату взял, работу до конца отказывается делать. Сроки не сдержал, сорвал. Отвечает через пару часов. Мнит себя арт-директором, а является обычным посредником который не понимает элементарных вещей в ВЕБ. Аналогично мне ответил как и во втором его отрицательном отзыве, что пропал интернет в дизайнера. Делайте выводы господа.... Вот кто он на самом деле - http://www.weblancer.net/users/HD-arts/reviews/?type=negative - http://forum.zone-game.info/showthread.php?t=26149 - http://pikabu.ru/story/privet_pikabushniki__963431 Уберу отзыв после выполнения работы или возврата предоплаты.
SPEED2008
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
0 баллов
12 лет назад
Нужна иллюстрация
Данный человек является каким то посредником и мнит себя арт директором... На самом деле всё проще, группа любителей выполняющие заказы по удалёнке. Суть претензии в том, что мой заказ не выполнен и срок сдачи работы сорван + на протяжении дня обещать что всё будет сдано через 5 минут, а потом что у дизайнера пропал интернет глупо... Настоятельно не рекомендую работать с данным "арт директором" :-)
PypseG
Алина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Проверить кроссбраузерную вёрстку и подправить
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
RVS08
Вадим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Переделать страничку сайта (неполностью)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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