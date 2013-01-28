Предоставляю услуги по созданию:
-баннеров
-логотипов
-сайтов
-графика (растровая\векторная)
-дизайн програмных интерфейсов
-фавикон
Портфолио - http://www.weblancer.net/users/HD-arts/portfolio/
Контакты:
ICQ - 656380730
Skype - HD-Arts
E-mail - [email protected]
Способ оплаты\ТЗ\Прочее:
Если вы покупаете уже готовый дизайн - при желании показываю вам все слои через скайп, отправляете денежные средства - получаете архив с дизайном.
Если вы хотите заказать дизайн - грамотно поставьте ТЗ, если такового не будет и вам не понравится итог в конце - переделывать большую часть работы я отказываюсь, рисовать заново - отказываюсь.
Платежные системы - Приват24\Вебмоней\Яндекс(+10% от общей суммы)\Киви
Без предоплаты делать какую либо работу отказываюсь, т.к. очень много людей которые заказывают ту или инную работу, а после того как я предоставляю готовый материал - люди блокирую все контакты и не выходят на связь. (Видно "конкуренты" либо "школьники" так развлекаются). Предоплату можно делать по максимальной протекции.
Отзывы заказчиков
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!