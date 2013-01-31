Нужна иллюстрация

Данный человек является каким то посредником и мнит себя арт директором... На самом деле всё проще, группа любителей выполняющие заказы по удалёнке. Суть претензии в том, что мой заказ не выполнен и срок сдачи работы сорван + на протяжении дня обещать что всё будет сдано через 5 минут, а потом что у дизайнера пропал интернет глупо... Настоятельно не рекомендую работать с данным "арт директором" :-)