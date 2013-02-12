Закраска эскизов

Компании WEBOOW требуется на постоянную удаленную работу талантливый креативный 2D художник-игродел. Требования к кандидатам: • владение пакетами 2D графики Adobe Flash, Adobe Photoshop, работа преимущественно в "векторе". • умение рисовать руками; работать как по письменным, так и ...
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Раскрасить 9 эскизов
Раскрашивать очень сильно не надо, главное, чтобы были мазки лайма, розового, голубого-бирюзового и желтого. - это пожелания заказчика.
В общем, сделать несколько мазков, ибо картинка-то уже готовая, чтобы она соответствовала имиджу сайта http://home-vision.ru/ - выделить несколько областей и залить их цветом.
Кроме этого нужно будет нарисовать облачко текста на самой картинке "тетка заглавная страница"
И отдельные облака текста для остальных эксизов - см. тех.макет.
По размеру облака должны вмещать 400 символов текста.
Размер картинок для главной - 1000x550
остальных - 260x450
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