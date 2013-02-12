Закраска эскизов

Раскрасить 9 эскизов

Раскрашивать очень сильно не надо, главное, чтобы были мазки лайма, розового, голубого-бирюзового и желтого. - это пожелания заказчика.

В общем, сделать несколько мазков, ибо картинка-то уже готовая, чтобы она соответствовала имиджу сайта http://home-vision.ru/ - выделить несколько областей и залить их цветом.

Кроме этого нужно будет нарисовать облачко текста на самой картинке "тетка заглавная страница"

И отдельные облака текста для остальных эксизов - см. тех.макет.

По размеру облака должны вмещать 400 символов текста.

Размер картинок для главной - 1000x550

остальных - 260x450