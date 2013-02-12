Закраска эскизов

$30
Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок217 просмотров
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Раскрасить 9 эскизов

Раскрашивать очень сильно не надо, главное, чтобы были мазки лайма, розового, голубого-бирюзового и желтого. - это пожелания заказчика.

В общем, сделать несколько мазков, ибо картинка-то уже готовая, чтобы она соответствовала имиджу сайта http://home-vision.ru/ - выделить несколько областей и залить их цветом.

Кроме этого нужно будет нарисовать облачко текста на самой картинке "тетка заглавная страница"

И отдельные облака текста для остальных эксизов - см. тех.макет.

По размеру облака должны вмещать 400 символов текста.

Размер картинок для главной - 1000x550

остальных - 260x450

11 лет назад
OKtaedr
Иван 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
shaoleen
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Все сделано супер быстро и качественно, с учетом всех пожеланий.
Все отлично, сотрудничеством остался доволен. Иван оперативно давал ответы на вопросы, которые возникали. Мои рекомендации.