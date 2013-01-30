Пересохранить файл из corel x6 в версию ниже

Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка188 просмотров
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Пересохранить файл из Corel x6 в версию ниже, сделать так же файл jpg

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11 лет назад
MaCruS
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
kraftd
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад
$5
1 день
Евгений отреагировал моментально на заказ и быстро его исполнил. Спасибо, что предвосхитили ожидания.
Приятно работать с такими людьми. Все оперативно и без лишних нервов. спасибо