Компании WEBOOW требуется на постоянную удаленную работу талантливый креативный 2D художник-игродел. Требования к кандидатам: • владение пакетами 2D графики Adobe Flash, Adobe Photoshop, работа преимущественно в "векторе". • умение рисовать руками; работать как по письменным, так и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пересохранить файл из Corel x6 в версию ниже, сделать так же файл jpg
Оплата webmoney.
Пишите стоимость работы.
- Похожие заказы
- $2000Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт11 лет назад
Отрисовка качественных интерьеров и ретушь фотографий. Много, срочноИллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно отрисовать схему проезда в стиле сайта. Оплата через Я.ДеньгиЗавершен11 лет назад
Нужно нарисовать иллюстрацию по тз, размер 500 кб-в формате jpg Подробнее в скайпи: maksimov6520Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна креативная женщина на создание демотиваторов для группы с женской аудиторией Вконтакте: vk.com/dochkisinochki Текст и иллюстрация всё на ваш выбор.Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $300
Здравствуйте. Срочно требуется человек, который придумает и нарисует легкие эскизы 60 разных этапов для одной настольной мини игры. Все возможности игры предоставлю при переписке. Этапы должны быть разные по сложности их прохождения: от легких до очень ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть картинка http://www.examen.biz/img/russia.gif Необходимо уменьшить ее до 540 пикселей по ширине, в центр каждой области добавить маленькие флажки.Завершен11 лет назад
Надо отрисовать картинки 740_v.png ,646_omega1.png ,61_2209_nemka.png ,739_kubota.png,italdesign.png ,s_dizayn.jpg в 5 цветах , цвета представлены на картинке - Так же надо сделать для остальных картинок.jpg например тут реечный потолок V образный исполнен на сайте ...Завершен11 лет назад