Надо отрисовать картинки

Иллюстрации и РисункиЗавершен7 заявок203 просмотра
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Надо отрисовать картинки

740_v.png ,646_omega1.png ,61_2209_nemka.png ,739_kubota.png,italdesign.png ,s_dizayn.jpg

в 5 цветах , цвета представлены на картинке - Так же надо сделать для остальных картинок.jpg

например тут реечный потолок V образный исполнен на сайте только в 2 цветах серый и желтый 740_v.png , надо чтоб был в цветах как на картинке в 5 стандартных как тут - Так же надо сделать для остальных картинок.jpg

Сразу пишите стоимость за работу, чтобы не тратить Ваше и мое время.

11 лет назад
serge1984
Сергей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
gickach
Игорь 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад
$15
1 день
Все быстро и качественно сделал.
Заказчик четко поставил задание. Своевременно оплатил работу. С такими людьми приятно иметь дело.
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