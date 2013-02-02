Надо отрисовать картинки

740_v.png ,646_omega1.png ,61_2209_nemka.png ,739_kubota.png,italdesign.png ,s_dizayn.jpg

в 5 цветах , цвета представлены на картинке - Так же надо сделать для остальных картинок.jpg

например тут реечный потолок V образный исполнен на сайте только в 2 цветах серый и желтый 740_v.png , надо чтоб был в цветах как на картинке в 5 стандартных как тут - Так же надо сделать для остальных картинок.jpg

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