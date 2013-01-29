Сделать картинку/заставку

$10
Иллюстрации и РисункиЗавершен7 заявок353 просмотра
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Нужно сделать изображение/коллаж:

Размер примерно 800х600 пикселей

Черное-белые тона к краям переходят в белый (оно потом будет на белом фоне по-средине)

Использовать - изображение Новозеландского паспорта, хоккейной шайбы, возможно лед (короче нужно, чтобы было понятно это про хоккей)

11 лет назад
khorozov
54 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
HelloGoodbye
Кирилл 
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Со множеством доделок по просьбе дотошного заказчика :) все делал на отлично! Рекомендую всем.
Проект завершен с удовольствием. Такие отличные заказчики редко встречаются! Всем советую