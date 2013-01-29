Сделать картинку/заставку

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется разработать логотип и фавикон хостинговой компании Profi-Host.Ru, исходя из названия компании и слогана - "Ваши сайты в надежных руках". Плюс прописать название и слоган в одном стиле с лого. Все должно сочетаться ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать изображение/коллаж:
Размер примерно 800х600 пикселей
Черное-белые тона к краям переходят в белый (оно потом будет на белом фоне по-средине)
Использовать - изображение Новозеландского паспорта, хоккейной шайбы, возможно лед (короче нужно, чтобы было понятно это про хоккей)
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
нужно срочно отрисовать два логотипаИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Задача нарисовать очертания карт стран как Франция, Англия, Италия, Германия, Испания, Португалия + 19 стран. Картинка по ширине 534, высота - пропорционально. Формат PNG c прозрачным фоном. Цвет #f78d2a. Пример прилагается (Франция).Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно разработать орнамент в векторе (предпочтительно в CorelDraw) для дальнейшей гравировки его на детали. Орнамент будет основан на различных славянских \ кельтских символах, большинство из них состоят из прямых линий или основаны на круге, сложных радиусов ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт11 лет назад
Сделать красивое оформление главной страницы сайта знакомств. Сайт в личку. От Вас цены и сроки.Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Здравствуйте, нужно прорисовать изображения для нескольких баннеров. ТЗ предоставлю отдельно.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, уважаемые! Есть 2 задачи, приветствуется креативный подход! 1) Нарисовать схему услуг веб-агентства. И несколько предложений текста. Есть список услуг - их схематически необходимо соединить между собой и вписать в дизайн сайта. Размер: по всей ширине ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Привет, Нужно сделать очень стильный флаер для детского спектакля "Алиса в стране Чудес". Флаер будет двухсторонний стандартный плюс один большой под формат А4 односторонний (в стиле первого). Также в похожем стиле нужно будет сделать дизайн входных ...Иллюстрации и Рисунки24 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо отрисовать картинку на фоне. Белка, шерстка цвета Индиго и оттенками светло фиолетового, с большими добрыми глубокими глазами и милой озорной мордашкой, четкими очертаниями слегка улыбающейся мордочки. Белка имеет золотистую грудку, в виде сердечка. Большой ...Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $70
ТЗ по ссылке yadi.sk/d/P6E3xt8s274vz Срок 2-4 дня Когда сможете приступить.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт11 лет назад