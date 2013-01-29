Сделать картинку/заставку

Нужно сделать изображение/коллаж:

Размер примерно 800х600 пикселей

Черное-белые тона к краям переходят в белый (оно потом будет на белом фоне по-средине)

Использовать - изображение Новозеландского паспорта, хоккейной шайбы, возможно лед (короче нужно, чтобы было понятно это про хоккей)