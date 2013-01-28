Прорисовка изображений для баннера

Алёна прекрасно справилась с задачей! Баннеры получились просто загляденье. Очень красиво) Огромное спасибо за прекрасную работу. Все четко, в срок. Надеюсь, что будем сотрудничать и в дальнейшем. Алёну - талантливый дизайнер, прекрасный исполнитель и приятный в общении человек. Рекомендую!