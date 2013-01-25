Требуется инфографер

Необходимо придумать и описать концепцию представления корпоративного персонажа. Тематика - кондиционирование. Стилистика окончательно не определена, как вариант - http://www.youtube.com/user/simonscat От выбранного претендента ждем текстовое описание персонажа, а после - эскизы. Впоследствии персонаж будет использован для серии ...
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Региональному новостному сайту требуется дизайнер для изготовления инфографиков по вводным данным. Рассматриваются только кандидаты с инфографиками в портфолио.
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