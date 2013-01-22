Нужна новая картинка для простого сайта http://vdu.by/. Точно такого же размера и веса. (1050х180 пикселей, 29 кб. JPEG) Тема: Экология, Утилизация отходов. На рисуке желательно чтобы было :картинка на тему ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, нужно нарисовать несколько грузовиков (газель, камаз, ГАЗ, ЗИЛ и тд) От вас цена за один автомобиль, и время за которое вы его нарисуете.
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