Нарисовать несколько персонажей для карты Москвы

Надо оперативно сделать несколько небольших персонажей для интерактивной карты Москвы. На карте обыгрываются названия мест Москвы. Например метро "Площадь Ильича" -это Лошадь Ильича и тд. Нужен драйв и креатив и чувство юмора. Сроки очень и очень сжатые. Работа для тех, кто готов приступить сейчас и кто умеет быстро работать. Указывайте свои цены.