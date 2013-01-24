Нужна картинка - шапка сайта

$10
Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок187 просмотров
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Нужна новая картинка для простого сайта http://vdu.by/. Точно такого же размера и веса. (1050х180 пикселей, 29 кб. JPEG)

Тема: Экология, Утилизация отходов.

На рисуке желательно чтобы было :картинка на тему экология и утилизация отходов и надпись " Утилизация гальванических отходов"

Рассмотрю любые предложения. [email protected]

11 лет назад
Dmitry2255
Дмитрий 
43 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
valgeor
52 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо. Выполнено все быстро и интересно с учетом пожеланий. по доступной цене.
Дмитрий! Сотрудничеством доволен. Спасмбо! С уважениев, Валерий.
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