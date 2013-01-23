Концепция корпоративного персонажа

Иллюстрации и РисункиЗакрыт12 заявок286 просмотров
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Необходимо придумать и описать концепцию представления корпоративного персонажа. Тематика - кондиционирование. Стилистика окончательно не определена, как вариант - http://www.youtube.com/user/simonscat

От выбранного претендента ждем текстовое описание персонажа, а после - эскизы. Впоследствии персонаж будет использован для серии мультипликационных роликов для продвижения торговой марки.

Задавайте вопросы, пишите примерные бюджеты и сроки выполнения, показывайте примеры.

11 лет назад
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
9 часов назад
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