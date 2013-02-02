Иллюстрации для сайта

Иллюстрации и РисункиЗавершен15 заявок319 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать 6 картинок для слайдера на главной странице сайта.

Тематика - автомобильное оборудование

Возможно рассмотрю вариант разработки логотипа.

Также рассматриваю вариант дизайна сайта, а именно его редактирование. www.mcm-shop.ru

Стиль картинок в прикрепленном архиве.

11 лет назад
mosalko
Антон 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
16 дней назад
Выбранный исполнитель
crus94
29 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$5
2 дня
Качественно. Оперативно. Ответственно. Всегда на связи. Понравилось работать с Евгением. Талантливый дизайнер. Идеи рождаются прямо "на лету". Приятно, что не ошибся в выборе. Всем рекомендую! Доволен работой на все 100. По сайту еще много "дизайнерской" работы, будем продолжать сотрудничать. Считаю, что Евгений по праву должен входить в число самых лучших дизайнеров рунета, в топ вебланса. Спасибо!
Отличный работодатель! С удовольствием буду работать и дальше!
  • Похожие заказы

  • Иллюстрации для сайта

    Необходимо придумать и нарисовать 3-и иллюстрации к сайту: http://2.dvdkurs.z8.ru/ Они должны отражать суть, соответствовать кнопкам: Работник Мечты, Работа Мечты и Обучение Мечты. Те картинки которые там находятся сейчас, над кнопками не подходят по стилистике сайта. Размеры ...

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется инфографер

    $100

    Региональному новостному сайту требуется дизайнер для изготовления инфографиков по вводным данным. Рассматриваются только кандидаты с инфографиками в портфолио.

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Концепция корпоративного персонажа

    Необходимо придумать и описать концепцию представления корпоративного персонажа. Тематика - кондиционирование. Стилистика окончательно не определена, как вариант - http://www.youtube.com/user/simonscat От выбранного претендента ждем текстовое описание персонажа, а после - эскизы. Впоследствии персонаж будет использован для серии ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужна картинка - шапка сайта

    $10

    Нужна новая картинка для простого сайта http://vdu.by/. Точно такого же размера и веса. (1050х180 пикселей, 29 кб. JPEG) Тема: Экология, Утилизация отходов. На рисуке желательно чтобы было :картинка на тему ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать несколько персонажей для карты Москвы

    $250

    Надо оперативно сделать несколько небольших персонажей для интерактивной карты Москвы. На карте обыгрываются названия мест Москвы. Например метро "Площадь Ильича" -это Лошадь Ильича и тд. Нужен драйв и креатив и чувство юмора. Сроки очень ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка иконки для сайта

    Есть сайт, для ряда разделов предусмотрены тематические иконки (примерно 100х100), нужно сделать иконку, вписывающуюся в стиль уже существующих. Название раздела - "Региональная сеть", в качестве варианта - фрагмент карты России с ее контурами, но возможны ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад