Иллюстрации для сайта

Необходимо придумать и нарисовать 3-и иллюстрации к сайту: http://2.dvdkurs.z8.ru/ Они должны отражать суть, соответствовать кнопкам: Работник Мечты, Работа Мечты и Обучение Мечты. Те картинки которые там находятся сейчас, над кнопками не подходят по стилистике сайта. Размеры ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать 6 картинок для слайдера на главной странице сайта.
Тематика - автомобильное оборудование
Возможно рассмотрю вариант разработки логотипа.
Также рассматриваю вариант дизайна сайта, а именно его редактирование. www.mcm-shop.ru
Стиль картинок в прикрепленном архиве.
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