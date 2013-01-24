Иллюстрации для сайта

Иллюстрации и РисункиЗакрыт17 заявок271 просмотр
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Необходимо придумать и нарисовать 3-и иллюстрации к сайту: http://2.dvdkurs.z8.ru/ Они должны отражать суть, соответствовать кнопкам: Работник Мечты, Работа Мечты и Обучение Мечты. Те картинки которые там находятся сейчас, над кнопками не подходят по стилистике сайта.

Размеры 180х200 px

11 лет назад
seryy
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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