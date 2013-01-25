Изобразить список услуг схемой-рисунком

Здравствуйте, уважаемые! Есть 2 задачи, приветствуется креативный подход!

1) Нарисовать схему услуг веб-агентства. И несколько предложений текста. Есть список услуг - их схематически необходимо соединить между собой и вписать в дизайн сайта. Размер: по всей ширине сайта - http://livedemo00.template-help.com/drupal_39366/?q=services Приветствуются цвета: темно серый, серый, зеленый, черный, теплый оранжевый, желтый. Есть идея: изобразить услуги в виде ДНК схемы, или в виде созвездия (только схематическое, не звезды, а точки), либо новые интересные идеи. В приложении весь текст на схему "созвездий". Но он будет на английском языке.

Впоследствии эту схему хотим сделать активной, чтобы при наведении появлялась подробная информация.

ВНИМАНИЕ! Это будет не меню, а полноценная картинка по центру на БЕЛОМ или СЕРОМ фоне - по длине вниз сколько угодно, в видимой части экрана, по ВСЕЙ ширине сайта.

2) 2 Задача - в том же стиле вокруг (по кругу или тоже в виде созвездий) логотипа агентства разместить логотипы клиентов. Обработать их в едином стиле и какой-то общей форме. Может быть, какую-то полупрозрачную еле видную корону всем брендам... Но это как вариант. Все логотипы разного размера и в jpeg. PSD нет.