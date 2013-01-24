Нарисовать рисунок (Белка)

ТЗ по ссылке yadi.sk/d/P6E3xt8s274vz Срок 2-4 дня Когда сможете приступить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отрисовать картинку на фоне.
Белка, шерстка цвета Индиго и оттенками светло фиолетового, с большими добрыми глубокими глазами и милой озорной мордашкой, четкими очертаниями слегка улыбающейся мордочки. Белка имеет золотистую грудку, в виде сердечка. Большой пушистый хвост. Рисунок должен быть похож на сказочного волшебного героя, внушающего доверие и желание обнять зверька. Белка сидит к зрителям мордашкой, на шаре смахивающем на планету на фоне звезд и планет, верхние лапки протягивает вперед в перспективу, тянется к зрителям. Надпись внизу картинки "Забери Меня к Себе".
Этот зверек должен стать корпоративным героем, детского творческого лагеря "Время Индиго". )))
В будущем возможна дополнительная работа по разработке зверька в разных ракурсах и на разных фонах.
Летом, под основу рисунка будет отшита мягкая игрушка, как основной приз за творческие достижения детей отдыхающих в лагере.
Жду возможные сроки и стоимость работы.
Рисовать рисунок возможно как в графике так и в 3Д, жду вариантов и предложений.
- Похожие заказы
- $70Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать 6 картинок для слайдера на главной странице сайта. Тематика - автомобильное оборудование Возможно рассмотрю вариант разработки логотипа. Также рассматриваю вариант дизайна сайта, а именно его редактирование. www.mcm-shop.ru Стиль картинок в прикрепленном архиве.Завершен11 лет назад
Необходимо придумать и нарисовать 3-и иллюстрации к сайту: http://2.dvdkurs.z8.ru/ Они должны отражать суть, соответствовать кнопкам: Работник Мечты, Работа Мечты и Обучение Мечты. Те картинки которые там находятся сейчас, над кнопками не подходят по стилистике сайта. Размеры ...Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Региональному новостному сайту требуется дизайнер для изготовления инфографиков по вводным данным. Рассматриваются только кандидаты с инфографиками в портфолио.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
На сайт www.cdcola.com необходимо отрисовать иконки продукции и услуг.Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо придумать и описать концепцию представления корпоративного персонажа. Тематика - кондиционирование. Стилистика окончательно не определена, как вариант - http://www.youtube.com/user/simonscat От выбранного претендента ждем текстовое описание персонажа, а после - эскизы. Впоследствии персонаж будет использован для серии ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть примерно 30 пдф-ок, и одна пдф-ка в 20 страниц. Надо перегнать в jpg. Цена. Щас прям).Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужно нарисовать несколько грузовиков (газель, камаз, ГАЗ, ЗИЛ и тд) От вас цена за один автомобиль, и время за которое вы его нарисуете.Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Нужна новая картинка для простого сайта http://vdu.by/. Точно такого же размера и веса. (1050х180 пикселей, 29 кб. JPEG) Тема: Экология, Утилизация отходов. На рисуке желательно чтобы было :картинка на тему ...Завершен11 лет назад
Требуется перевести изображение из растра в векторное изображение (под CorelDRAW)Завершен11 лет назад