Нарисовать рисунок (Белка)

Необходимо отрисовать картинку на фоне.

Белка, шерстка цвета Индиго и оттенками светло фиолетового, с большими добрыми глубокими глазами и милой озорной мордашкой, четкими очертаниями слегка улыбающейся мордочки. Белка имеет золотистую грудку, в виде сердечка. Большой пушистый хвост. Рисунок должен быть похож на сказочного волшебного героя, внушающего доверие и желание обнять зверька. Белка сидит к зрителям мордашкой, на шаре смахивающем на планету на фоне звезд и планет, верхние лапки протягивает вперед в перспективу, тянется к зрителям. Надпись внизу картинки "Забери Меня к Себе".

Этот зверек должен стать корпоративным героем, детского творческого лагеря "Время Индиго". )))

В будущем возможна дополнительная работа по разработке зверька в разных ракурсах и на разных фонах.

Летом, под основу рисунка будет отшита мягкая игрушка, как основной приз за творческие достижения детей отдыхающих в лагере.

Жду возможные сроки и стоимость работы.

Рисовать рисунок возможно как в графике так и в 3Д, жду вариантов и предложений.