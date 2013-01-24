Сделать подложку для иллюстрации (для сайта)

Необходимо придумать и нарисовать 3-и иллюстрации к сайту: http://2.dvdkurs.z8.ru/ Они должны отражать суть, соответствовать кнопкам: Работник Мечты, Работа Мечты и Обучение Мечты. Те картинки которые там находятся сейчас, над кнопками не подходят по стилистике сайта. Размеры ...