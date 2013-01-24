Привет,

Нужно сделать очень стильный флаер для детского спектакля "Алиса в стране Чудес".

Флаер будет двухсторонний стандартный плюс один большой под формат А4 односторонний (в стиле первого). Также в похожем стиле нужно будет сделать дизайн входных билетов.