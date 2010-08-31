Нужно сделать 3Д дизайн кухни (11м2), ванны (7м2) и туалета (5м2). Размеры этих комнат и расположение внутри них элементов (кухня, ванна, туалет, душ и т.д.) уже определены на плане. План в приложении. Требуется сделать базовый 3Д макет и ...
- $3003D-графика15 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Привет, Нужно сделать очень стильный флаер для детского спектакля "Алиса в стране Чудес". Флаер будет двухсторонний стандартный плюс один большой под формат А4 односторонний (в стиле первого). Также в похожем стиле нужно будет сделать дизайн входных ...Иллюстрации и Рисунки24 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $40
Привет, нужен флеш баннер 720 на 90 для рекламы вечеринки (празднование старого нового года в клубе). Для вечеринки уже есть готовый флаер с тематикой (он в присоединенном файле). Баннер можно сделать в схожем стиле - исходник ...Баннеры24 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуется создание социальной сети с определенным тематическим (бизнес) уклоном. Нужен разработчик, у которого уже есть опыт создание социальных сетей с минимальным функциональным набором (раздел друзей, создание групп, организация встреч) Проект большой и долгосрочный. Дизайн и верстка ...Веб-программирование21 заявкаЗакрыт13 лет назад