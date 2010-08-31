temasan

Артем temasan

 
44 годаШвейцария/Женева
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • 3Д Дизайн кухни, ванны и туалета

    $300

    Нужно сделать 3Д дизайн кухни (11м2), ванны (7м2) и туалета (5м2). Размеры этих комнат и расположение внутри них элементов (кухня, ванна, туалет, душ и т.д.) уже определены на плане. План в приложении. Требуется сделать базовый 3Д макет и ...

    3D-графика15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Флаер для детского спектакля Алиса в Стране Чудес

    $250

    Привет, Нужно сделать очень стильный флаер для детского спектакля "Алиса в стране Чудес". Флаер будет двухсторонний стандартный плюс один большой под формат А4 односторонний (в стиле первого). Также в похожем стиле нужно будет сделать дизайн входных ...

    Иллюстрации и Рисунки24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Флеш баннер 720х90

    $40

    Привет, нужен флеш баннер 720 на 90 для рекламы вечеринки (празднование старого нового года в клубе). Для вечеринки уже есть готовый флаер с тематикой (он в присоединенном файле). Баннер можно сделать в схожем стиле - исходник ...

    Баннеры24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка социальной сети

    $2500

    Требуется создание социальной сети с определенным тематическим (бизнес) уклоном. Нужен разработчик, у которого уже есть опыт создание социальных сетей с минимальным функциональным набором (раздел друзей, создание групп, организация встреч) Проект большой и долгосрочный. Дизайн и верстка ...

    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад