Флеш баннер 720х90

Привет,

нужен флеш баннер 720 на 90 для рекламы вечеринки (празднование старого нового года в клубе).

Для вечеринки уже есть готовый флаер с тематикой (он в присоединенном файле). Баннер можно сделать в схожем стиле - исходник в psd будет предоставлен исполнителю.

Примерный сценарий баннера:

будет 3-4 кадра, которые плавно (+ интересным способом) меняются друг за другом

1-й кадр: Старый Новый Год в Женеве 14 Января 2011 (здесь можно сделать падающие снежинки на фоне + сам текст например из маленького превращается в большой, название Новый Год выделить другим цветом - золотистым например, А ДАТА ГДЕ-НИБУДЬ СПРАВА ВНИЗУ...)

2-й кадр -балалайка (будет в исходнике) + Живая Русская Музыка, Русская кухня, Русский DJ (здесь может эти три раздела программы показывать последовательно?? ) + кудани-будь разместить лого Gold Platinum Club (это клуб - место проведения и в исходнике будет его лого и надпись)

3. Вливайся в Новый Год вместе с нами! Вход Бесплатный, если НАЖМЕШЬ СЮДА!

Это общая идея - любые предложения, реактивные идеи приветствуется. Главное сделать очень стильно, красиво и быстро! Если понравится работа - можем работать и в будущем.

Баннер нужен срочно - оплата по вебмани сразу после готовой работы.

Могу перевести часть средств после предоставление первых макетов (если понравятся), а остальное после окончания, чтобы вы не боялись, что вас "кинут" - знаю такое бывает.

Прошу всех желающих показывать свои предыдущие работы.

Баннер делается всего на одну вечеринку и через пару недель уже не будет актуальным, поэтому бюджет небольшой - до 40$