Формат: swf. Размер: 741px X 92px. Хронометраж баннера: не менее 30 секунд. Основные цвета баннера: желтый (R 255, G 236, B 0) синий (R 0, G 84, B 169) ...
Флеш баннер 720х90
Привет,
нужен флеш баннер 720 на 90 для рекламы вечеринки (празднование старого нового года в клубе).
Для вечеринки уже есть готовый флаер с тематикой (он в присоединенном файле). Баннер можно сделать в схожем стиле - исходник в psd будет предоставлен исполнителю.
Примерный сценарий баннера:
будет 3-4 кадра, которые плавно (+ интересным способом) меняются друг за другом
1-й кадр: Старый Новый Год в Женеве 14 Января 2011 (здесь можно сделать падающие снежинки на фоне + сам текст например из маленького превращается в большой, название Новый Год выделить другим цветом - золотистым например, А ДАТА ГДЕ-НИБУДЬ СПРАВА ВНИЗУ...)
2-й кадр -балалайка (будет в исходнике) + Живая Русская Музыка, Русская кухня, Русский DJ (здесь может эти три раздела программы показывать последовательно?? ) + кудани-будь разместить лого Gold Platinum Club (это клуб - место проведения и в исходнике будет его лого и надпись)
3. Вливайся в Новый Год вместе с нами! Вход Бесплатный, если НАЖМЕШЬ СЮДА!
Это общая идея - любые предложения, реактивные идеи приветствуется. Главное сделать очень стильно, красиво и быстро! Если понравится работа - можем работать и в будущем.
Баннер нужен срочно - оплата по вебмани сразу после готовой работы.
Могу перевести часть средств после предоставление первых макетов (если понравятся), а остальное после окончания, чтобы вы не боялись, что вас "кинут" - знаю такое бывает.
Прошу всех желающих показывать свои предыдущие работы.
Баннер делается всего на одну вечеринку и через пару недель уже не будет актуальным, поэтому бюджет небольшой - до 40$
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