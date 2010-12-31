Срочно! 2 статичных баннера для ВК

Очень качественная работа, за очень маленькие деньги, иначе гворя, качество исполнения во много раз превышает оплаченную сумму, исполнитель порадовал приятным подарком к новому году, от всей команды studio FOX выражаем огромную благодарность за проделанный труд, и желаем счастья в новом году!