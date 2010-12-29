Приватный проект для Стужук Анатолий (Paco-boy)

$30
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Завершен2 заявки123 просмотра

Баннер массажиста - приватный проект

14 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
14 лет назад
$30
1 день
Работа с Анатолием доставляет только удовольствие - от пожеланий до готового макета минимум времени. Сделал то что нужно с первого раза. Рекомендую снова
Всегда приятно поработать с хорошим заказчиком...

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
14 лет назад

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