Баннеры для forumok.name

$250
  1. Биржа фриланса
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Завершен19 заявок311 просмотров

Нужны баннеры для сервиса forumok.name

Размеры: 468*60, 125*125, 150*150

Баннеры должны быть двух типов:

1. Для привлечения форумчан, с целью выполнения заданий рекламодателей.

2. Для привлечения рекламодателей, заинтересованных в постинге на тематических форумах.

Креатив приветствуется!

Жду от вас цены и портфолио.

С уважением.

14 лет назад
Mtotman
Андрей 
52 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$50
1 день
Все было сделано быстро и качественно. Спасибо! Успехов в Новом Году! :)
Полная оплата и приятное общение, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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