Есть флеш банер на сайте одном, его надо оттуда вытащить и соединить с картинкой ... Кто возметься? Банер на сайте www.spysystems.ru внизу справа там еще голова такая ...
Нужен баннер
Приветствую, нужен баннер, сделать нужно сегодня, размер не стандартный, не большой.
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