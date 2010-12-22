Разработка баннера

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт7 заявок207 просмотров

Нужен flash баннер 100х100 px

Вот пример того, что нужно получить http://www.t2.kiev.ua/banner5/

В данном примере не устраивает огонь, он должен быть более реалистичнее..

Пример огня тут: http://sportpicture.ru/wp-content/uploads/2009/12/bs03.jpg

Пример анимации тут: http://activeden.net/item/fire-fx-filter/63705

Задача: Сделать такой же баннер но с более реалистичным огнем. Огонь идет с факела, поэтому соответствие физике обязательно.

WordPress
14 лет назад
Vlad2012
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

iflash
Павел 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$35
1 день

Заявки фрилансеров

iflash
Павел 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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