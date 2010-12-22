Есть баннер во флэше, исходник имеется. Ваша задача сделать так, что бы в коде-для-сайта к баннеру можно было задавать собственную ссылку, куда перейдёт пользователь при нажатии на баннер. Дизайнер, ...
Разработка баннера
Нужен flash баннер 100х100 px
Вот пример того, что нужно получить http://www.t2.kiev.ua/banner5/
В данном примере не устраивает огонь, он должен быть более реалистичнее..
Пример огня тут: http://sportpicture.ru/wp-content/uploads/2009/12/bs03.jpg
Пример анимации тут: http://activeden.net/item/fire-fx-filter/63705
Задача: Сделать такой же баннер но с более реалистичным огнем. Огонь идет с факела, поэтому соответствие физике обязательно.
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