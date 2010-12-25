Разработать 2 флеш баннера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен18 заявок260 просмотров

Разработать 2 флеш баннера для сайта nrem.blacksss.ru

Стиль: строгий.

Графика: есть два jpg файла.

Разработать два простых баннера. Первый c ветряками - движение лопастей с неочень большой скоростью

Второй: с шариками оживить его, сделать что бы они сталкивались либо предложить свой вариант

Важно: баннеры не должны отвлекать, они должны сливатся с общим фоном. Они в первую очередь служат украшением а не рекламой.

Цена за баннер 20-25 уе

14 лет назад
zeben
Игорь 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

gajw
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад
$70
1 день
Очень быстро и качественно сделал два флеш баннера. Советую как качественного и отвественного исполнителя
Отличный заказчик. Всегда на связи, предоставлен весь нужный материал. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

gajw
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • 2 gif баннера 200х150 и 164х164

    Баннеры однотипные Текст для баннеров: ============== Новый год в новой квартире от ЮИТ! Беспроцентная рассрочка на 6 месяцев на квартиры в ЖК "Современник". Первый взнос ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Добавить анимацию в JPG (сделать GIF)

    $20

    Из файла который в приложении надо сделать GIF-открытку 1) добавить маленькие снежинки падающие сверху. 2) добавить надпись "С Новым годом и рождеством!" (надпись золотистого цвета должна появляться по буквам, желательно с эффектом бенгальского ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннер на главную страницу сайта финшоппер.ру

    $15

    Нужно нарисовать центральный баннер на главную страницу сайта finshopper.ru вместо того, который там сейчас. размеры такие же как сейчас, тематика: консалтинг по вопросам работы с клиентами (клиентура в основном финансовые компании и банки), проверки ...

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннер в торговый зал.

    $100

    Двусторонний вертикальный баннер с информацией по трудоустройству. Необходимо соблюсти фирменный стиль Ашана (основные цвета - красный, зеленый и белый, вспомогательный - желтый). Текст в приложении. Формат - PDF, обрезка 2мм.

    Баннеры29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Статический баннер 240х100 + цвета

    $25

    Необходим статический .gif баннер 240х100 на страницу dplace.ru/afisha/ (место баннера обозначено). Плюсом требуется подобрать цвета для календаря. Бюджет - 25 WMZ

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннер

    На картинке(картинка есть) написать: Старый Новый Год на Милицейской Волне и сделать падующие призы.

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Статический баннер 150х100

    Придумать дизайн и нарисовать. Баннер статический 150 на 100. Качественное портфолио исполнителя - обязательное условие.

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад