Баннеры однотипные Текст для баннеров: ============== Новый год в новой квартире от ЮИТ! Беспроцентная рассрочка на 6 месяцев на квартиры в ЖК "Современник". Первый взнос ...
Разработать 2 флеш баннера
Разработать 2 флеш баннера для сайта nrem.blacksss.ru
Стиль: строгий.
Графика: есть два jpg файла.
Разработать два простых баннера. Первый c ветряками - движение лопастей с неочень большой скоростью
Второй: с шариками оживить его, сделать что бы они сталкивались либо предложить свой вариант
Важно: баннеры не должны отвлекать, они должны сливатся с общим фоном. Они в первую очередь служат украшением а не рекламой.
Цена за баннер 20-25 уе
Выбранный исполнитель
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