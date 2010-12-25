Разработать 2 флеш баннера для сайта nrem.blacksss.ru

Стиль: строгий.

Графика: есть два jpg файла.

Разработать два простых баннера. Первый c ветряками - движение лопастей с неочень большой скоростью

Второй: с шариками оживить его, сделать что бы они сталкивались либо предложить свой вариант

Важно: баннеры не должны отвлекать, они должны сливатся с общим фоном. Они в первую очередь служат украшением а не рекламой.

Цена за баннер 20-25 уе